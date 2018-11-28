Российский банк объяснил данные о кредите африканской стране в 12 млрд долларов

Данные о выдаче ВТБ кредита в 12 млрд долларов Центральноафриканской республике (ЦАР) появились, вероятно, в результате операционной ошибки при кодировании, заявил представитель банка.

Представитель ВТБ сказал, что банк не выдавал ЦАР такой кредит; скорее всего, информация появилась в результате операционной ошибки при кодировании, передает «Коммерсант».

В правительстве ЦАР заявили, что информация о кредите выглядит «неубедительно».

Ранее в опубликованном Центробанком отчете ВТБ была представлена информация о выдаче ЦАР кредита в 12 млрд долларов, сообщает Reuters.

Отмечалось, что «в таблице рядом с ЦАР значилась сумма 801,9 млрд руб (12 млрд долларов), что в более чем в шесть раз превышает годовой объем производства страны».