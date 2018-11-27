В Крыму назвали сроки выписки украинских моряков из больницы

Украинских моряков, получивших ранения во время инцидента в Керченском проливе, могут выписать из больницы через три-четыре дня, сообщила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

«Повреждение мягких тканей, кости целы, сухожилия, все нормально. Я думаю, что дня три четыре – и их выпишут», – цитирует Лубину РИА «Новости».

Ранее во вторник Лубина рассказывала о ранениях украинских моряков и сообщала, что их состояние оценивается как стабильное.

Глава СБУ Василий Грицак признавал, что на задержанных кораблях находились сотрудники военной контрразведки СБУ.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали корабли ВМС Украины, которые нарушили российскую границу. После этого совет национальной безопасности Украины принял решение ввести военное положение.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем нужна эта провокация президенту Украины Петру Порошенко.