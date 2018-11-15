Глава СБУ подтвердил присутствие разведчиков на задержанных в Керченском проливе кораблях

Сотрудники военной контрразведки СБУ находились на борту кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе из-за нарушения границы России, заявил глава СБУ Василий Грицак.

«Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 Закона Украины «О Службе безопасности Украины», – сообщили в СБУ.

В воскресенье российские пограничники задержали корабли ВМС Украины, которые нарушили российскую границу. После этого совет национальной безопасности Украины принял решение ввести военное положение, а ВС Украины приказали привести в полную боеготовность.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что вся политика лидера Украины Петра Порошенко построена на провокации.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Украина решилась на провокацию.