Захарова назвала подоплеку конфликта в Керченском проливе

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, вся политика лидера Украины Петра Порошенко построена на провокации. Вместо улаживания социальных проблем он предпочитает винить соседа во всех бедах.

«Сейчас «эксперты» рассуждают о правовых аспектах вчерашней ситуации в Керченском проливе. Право – замечательная вещь. Его нужно применять и можно трактовать. Только все это теряет смысл, когда мы имеем дело с заранее спланированной и организованной с применением агрессивных действий провокацией», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

По словам дипломата, буквальное все, на чем сегодня построена политика Порошенко и его режима, – это провокация.

«Безответственная, трусливая (так как осуществляется не своими руками и не руками своих детей, а руками простых людей), ведущая к усугублению ситуации на Украине», – подчеркнула Захарова.

Она отметила, что вместо фокусировки на коллапсе внутренней политики, деградации экономики, проблемах отопительного сезона, невыполнении минских договоренностей, киевским властям нужно было во что бы то ни стало отправить военные корабли в Керченский пролив в нарушение ранее применявшейся практики прохода.

«Зачем? Для чего? Да как раз, чтобы вновь отвлечь внимание от раздирающих Украину внутренних проблем и указать на виновного во всех украинских бедах соседа», – подытожила Мария Захарова.

Ранее МИД назвал цель провокации Киева в Керченском проливе.

В воскресенье российские пограничники задержали корабли ВМС Украины, которые нарушили российскую границу. После этого совет национальной безопасности Украины принял решение ввести военное положение, а ВС Украины приказали привести в полную боеготовность.