Стала известна новая версия ЧП с плавдоком в Кольском заливе

Причиной затопления ПД-50 в Кольском заливе могло стать разрушение сварочного шва в одном из отсеков, сообщили источники в судостроительной отрасли и аппарате правительства.

Источники сообщили, что причины появления трещины, обнаруженной водолазами при обследовании затонувшего дока, пока не выяснены, передает «Коммерсант».

Предположительно, повреждение может быть связано с некачественной сваркой или общей усталостью металла.

Отмечается, что перед аварией рабочие 82-го судоремонтного завода измеряли уровень погружения плавдока, в результате вода начала бесконтрольно проникать в трещину и док накренился.

Источник в аппарате правительства сообщил, что расследование инцидента продолжается, еще предстоит провести ряд дополнительных экспертиз.

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова заявили, что в данный момент специализированная организация Минтранса проводит полное водолазное обследование плавдока, которое будет завершено в декабре. По его итогам сформулируют предложения по подъему плавдока на поверхность, а также оценят возможность его эксплуатации.

Другой источник сказал, что в сентябре док прошел освидетельствование «Речного регистра», что означает его пригодность для эксплуатации. Источник в отрасли считает, что специалисты могли упустить из вида технические неполадки дока.

В «Речном регистре» подтвердили, что плавдок проходил плановые осмотры и получал соответствующие акты и документы. Однако представители организации не были включены в состав комиссии по выявлению причин и последствий аварии: «До выявления причин происшествия полагаем преждевременным обсуждение каких-либо предполагаемых сценариев происшествия».

Напомним, в октябре в результате аварии на плавдоке ПД-50 на палубу авианосца «Адмирал Кузнецов» упал кран, который нанес повреждение кораблю.

Погиб один человек. «Адмирал Кузнецов» понес ущерб на десятки миллионов.