Опубликован текст указа Порошенко о военном положении на Украине

Указ президента Украины Петра Порошенко, ранее внесенный в Верховную раду, предусматривает приостановку статьи Конституции страны о праве граждан избирать и быть избранными, говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Рады.

«В связи с введением на Украине военного положения временно, на период действия правового режима, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предполагаемые статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины», – говорится в документе, передает ТАСС со ссылкой на документ.

38 статья Конституции Украины дает право гражданам страны участвовать в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления.

Также в указе госорганам поручается введение плана внедрения и обеспечения мероприятий правового режима военного положения, передает УНИАН.

Органы власти обязаны обеспечивать ВСУ и другим военным формированиям поставки материальных ресурсов, имущества, предоставлять финансирование в необходимом объеме, приводить в готовность объекты единой государственной системы гражданской защиты и ее региональных подсистем.

Кроме того, органы власти должны создать советы обороны и обеспечения содействия военному командованию для мероприятий военного положения.

25 ноября три корабля ВМС Украины перешли госграницу России, их задержали пограничники. Следователи опросили украинских военнослужащих.

Совет нацбезопасности Украины решил ввести военное положение, ВСУ перевели в полную боеготовность, были усилены контрразведывательные меры.

Военное положение вводится на 60 суток, до 25 января 2019 года. Выборы планировалось провести 31 марта 2019 года.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как при помощи военного положения Порошенко может продлить свой срок службы на посту президента.