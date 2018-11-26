В ОАЭ помиловали осужденного за шпионаж британского аспиранта

Британский аспирант Мэттью Хеджес, который на прошлой неделе был приговорен в ОАЭ к пожизненному заключению за шпионаж, помилован по указу президента Халифы бен Заида Аль Нахайяна и отпущен на свободу.

Помилование произошло в связи с предстоящим празднованием Национального дня ОАЭ – 2 декабря этот праздник будет отмечаться 47-й раз. Сразу после помилования Хеджес вышел на свободу, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

На пресс-конференции в ОАЭ пояснили, что у Абу-Даби есть доказательства сбора Хеджесом секретной информации на территории этой страны. Спецслужбы эмиратов считают Хеджеса агентом службы британской внешней разведки МИ-6.

«Фантастические новости о Мэттью Хеджесе. Хотя мы не согласны с обвинениями, мы благодарны правительству ОАЭ за скорейшее решение вопроса», – написал МИД Великобритании Джереми Хант.

Хеджеса задержали 5 мая в аэропорту на территории ОАЭ, откуда он собирался лететь в Великобританию. Супруга Хеджеса сообщила, что аспирант собирал материал для диссертации о политике безопасности страны Персидского залива после так называемой арабской весны.