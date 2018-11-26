Грузия поддержала Украину в конфликте с Россией

Грузия обвинила Россию в нарушении международных соглашений в связи с эскалацией обстановки в Керченском проливе и призвала мировое сообщество к оперативным шагам для деэскалации обстановки, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани в Twitter обвинил Россию в «грубом нарушении международного морского права» и подтвердил поддержку Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Нападение на суда Украины и их пленение является грубым нарушением Международного морского права и подрывает безопасность всего региона», – считает руководитель грузинского внешнеполитического ведомства.

В воскресенье российские пограничники задержали корабли ВМС Украины, нарушившие российскую границу. После этого совет национальной безопасности Украины принял решение ввести военное положение, а ВС Украины приказали привести в полную боеготовность.