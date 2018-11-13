Британии разъяснили, будет ли Россия наносить ядерный удар первой

Посольство России в Лондоне назвало фейком информацию британских СМИ о том, что российское правительство якобы планирует «переписать» доктрину по применению ядерного оружия.

Опровержение опубликовано в официальном Twitter-аккаунте посольства.

Пост был опубликован вместе с фотографией заголовка газеты The Times «Россия переписывает применение ядерного оружия, чтобы открывать огонь первой».

Ранее сообщалось, что комитет Совфеда по обороне и безопасности порекомендовал обновить условия, при которых будет применяться ядерное оружие.

В МИДе пояснили, что Россия не планирует корректировать военную доктрину в связи с выходом США из договора РСМД. В Кремле сообщили, что не знают о проведении работы по изменению перечня условий применения ядерного оружия.

В Совфеде отметили, что рекомендация не обязательно попадет в текст доктрины.