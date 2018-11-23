В МИД прокомментировали сообщения о корректировке военной доктрины

Россия не планирует корректировать военную доктрину в связи с намерениями США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Российская военная доктрина предусматривает два сугубо гипотетических сценария применения ядерного оружия Россией. Первое – это применение ядерного оружия или других видов оружия массового уничтожения против России. Второе – это агрессия против РФ с использованием обычных вооружений таких масштабов и такого размаха, когда под угрозу поставлено само существование нашего государства», – заявил дипломат, передает ТАСС.

Он назвал эти сценарии сугубо гипотетическими. «Никаких изменений в военную доктрину России не вносится. Обсуждение альтернативных сценариев и дискуссия концептуального свойства о том, как доктринально можно отразить то или иное изменение в обстановке в Европе или в любом другом регионе, безусловно, пойдет», – добавил Рябков.

Ранее сообщалось, что комитет Совфеда по обороне и безопасности рекомендовал обновить условия, при которых будет применено ядерное оружие. Рекомендации приняты по итогам круглого стола о нормативно-правовом обеспечении строительства и развития ВС России, в котором участвовали военные эксперты.

Сенатор Франц Клинцевич в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил идею ответного ядерного удара на использование против России гиперзвукового оружия.

В то же время сообщалось, что в случае выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия может в качестве одной из ответных мер разместить ракеты на территории стран-союзников.