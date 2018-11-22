Назван возможный ответ России на выход США из ДРСМД

В случае выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия может в качестве одной из ответных мер разместить ракеты на территории стран-союзников, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

«США собираются, скорее всего, всерьез выйти из договора, рассчитывая, что они могут получить одностороннее преимущество в военной сфере», – цитирует РИА «Новости» выступление Косачева на встрече со студентами Стэнфордского российско-американского форума.

В случае выхода США из ДРСМД, отметил он, Россия будет внимательно следить за действиями американской стороны.

«США при выходе из договора, скорее всего, пойдут на размещение ракет в непосредственной близости от российских границ за западе и на востоке», – предположил он.

По его мнению, в этом случае возможно два варианта развития событий. В первом – эти объекты будут в первую очередь уничтожаться при возникновении военного конфликта. Во втором возможно «размещение российских ракет возле границ страны, а возможно, и на территории стран-союзников».

Косачев при этом подчеркнул, что это его личная точка зрения.

В понедельник президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны заявил, что возможный выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не останется без ответа.

Напомним, в октябре Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, к чему может привести разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.