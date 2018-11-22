Кремль прокомментировал данные о корректировке условий применения ядерного оружия

В Кремле не слышали о проведении работы по изменению перечня условий применения Россией ядерного оружия, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Совсем недавно президент перечислял те причины, которые могут стать основанием для применения ядерного оружия, что зафиксировано концептуально в Российской Федерации. Мне неизвестно о том, что сейчас идут какие-то обсуждения в плане дальнейшего совершенствования этой аргументации», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что комитет Совфеда по обороне и безопасности рекомендовал обновить условия, при которых будет применено ядерное оружие. Рекомендации приняты по итогам круглого стола о нормативно-правовом обеспечении строительства и развития ВС России, в котором участвовали военные эксперты.

Сенатор Франц Клинцевич в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил идею ответного ядерного удара на использование против России гиперзвукового оружия.