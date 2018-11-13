Совфед призвал обновить условия применения ядерного оружия

Совет Федерации рекомендует Совбезу России принять новую редакцию определения условий применения ядерного оружия.

Речь идет о документе «Основы политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». В нем определяются условия применения ядерного оружия Россией. Предложение на этот счет содержится в проекте рекомендаций, которые были приняты комитетом Совфеда по обороне и безопасности по итогам «круглого стола» о нормативно-правовом обеспечении строительства и развития ВС России в условиях трансформации форм и способов ведения вооруженной борьбы, передает РИА «Новости».

«Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по военной безопасности (рекомендуется) рассмотреть вопросы: подготовки новой редакции «Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», включающей определение условий перехода Российской Федерации к применению ядерного оружия, принятия решения на ответные действия при применении противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия», – говорится в рекомендациях.

Кроме того, предложено разработать проект «Национальной военной стратегии России».

Напомним, ранее США уже приняли новую ядерную доктрину, в которой по сути понижен уровень применения ядерного оружия.

В марте президент Владимир Путин заявил, что решение о применении Россией ядерного оружия может быть принято лишь как ответный удар.