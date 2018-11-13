В Совфеде объяснили идею ответного ядерного удара на использование против России гиперзвукового оружия

«Пока это просто рекомендация экспертного сообщества, не факт, что она действительно попадет в текст доктрины. Это вовсе еще не предрешено», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя предложение сенаторов обновить нашу военную доктрину, разрешив российскому руководству отвечать ядерным ударом на удар агрессора, нанесенный гиперзвуковым оружием.

«Понятно, что эта рекомендация участников круглого стола должна пройти сквозь призму того комплекса информации, которым сегодня обладают Совет безопасности, МИД, Минобороны, Генштаб, другие силовые ведомства», – сказал участник круглого стола, член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, добавив, что лично он также поддерживает текст рекомендаций.

Что касается уточнения о том, что ядерным ударом можно отвечать и на удар по России, нанесенный гиперзвуковым оружием, то Клинцевич предлагает расценивать эту рекомендацию «в том числе и как политический сигнал для Запада».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, комитет Совфеда по обороне и безопасности рекомендовал обновить условия, при которых будет применено ядерное оружие. Рекомендации приняты по итогам круглого стола о нормативно-правовом обеспечении строительства и развития ВС России, в котором участвовали военные эксперты.

Межведомственной комиссии Совета Безопасности рекомендуется обновить условия «перехода Российской Федерации к применению ядерного оружия, принятия решения на ответные действия при применении противником гиперзвукового оружия и других видов стратегического неядерного оружия».

Строго говоря, такое уточнение можно считать излишним, признает Клинцевич, поскольку в действующей военной доктрине и так уже разрешается ответный ядерный удар по агрессору, даже если агрессор наносит по России удар «обычными» видами вооружений, однако лишь в случае, если этот удар поставит под угрозу само существование российского государства. Доктрина была одобрена в декабре 2014 года.

Выступая в октябре на сессии дискуссионного клуба «Валдай», президент Владимир Путин вновь подтвердил, что термина «превентивный удар» в нашей доктрине нет и Россия, как прежде, обязуется не наносить ядерный удар первой.