Стал известен статус пилотов в деле о гибели человека на ВПП в Шереметьево

Пилоты Boeing-737, сбившего человека в Шереметьево, дают показания как свидетели по делу о нарушении требований в области транспортной безопасности, сообщил источник.

«В настоящее время экипаж вернулся в Москву, пилотов допрашивают по делу в качестве свидетелей», – сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Он также рассказал, что следователи СК осмотрели самолет «на предмет повреждений».

В четверг руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин заявлял, что вероятность виновности пилотов «Аэрофлота» в инциденте с пассажиром наименьшая.

Напомним, во вторник на ВПП в Шереметьево самолет сбил 25-летнего гражданина Армении, депортированного из Мадрида и устроившего дебош на борту воздушного судна. Также выяснилось, что мужчина был без конвоя.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что инцидент в Шереметьево требует жестких решений.