Сбитый самолетом в Шереметьево мужчина был без конвоя

Депортированный из Испании и погибший в Шереметьево гражданин Армении прилетел в московский аэропорт без конвоя, российские правоохранители не привлекались к его сопровождению, сообщил источник в службе безопасности воздушной гавани.

«Он был депортирован добровольно, то есть его посадили на самолет и все, никаких сопровождающих у него не было. Правоохранителей РФ также не привлекали для его дальнейшей депортации из Москвы в аэропорт Армении, не было никаких уведомлений, что он депортирован», – пояснил источник РИА «Новости».

Напомним, во вторник на ВПП в Шереметьево сразу после взлета пассажирского лайнера были обнаружены человеческие останки. Выяснилось, что самолет сбил 25-летнего гражданина Армении, депортированного из Мадрида и устроившего в небе дебош. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, что инцидент в Шереметьево требует жестких решений.