Возбуждено дело по факту гибели человека на ВПП в Шереметьево

По факту гибели гражданина Армении, выбежавшего на взлетно-посадочную полосу Шереметьево, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ).

По версии следствия, 25-летний мужчина прилетел в аэропорт Шереметьево рейсом Мадрид – Москва, после чего вместе с другими пассажирами проследовал на посадку в самолет, сообщается на сайте ведомства.

Затем молодой человек при неустановленных обстоятельствах во время посадки в перронный автобус ушел в неизвестном направлении на территорию взлетно-посадочных полос аэропорта.

«В 20.10 мск мужчина вышел на взлетно-посадочную полосу № 2 в районе рулежной дорожки «Альфа» аэропорта Шереметьево, где был смертельно травмирован осуществлявшим разгон по указанной полосе воздушным судном Boeing-737», – говорится в сообщении ММСУТ.

По факту нарушения требований транспортной безопасности при организации полетов, повлекшего смерть мужчины, было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на сбор доказательств.

Знакомый с ситуацией источник ТАСС сообщал, что мужчина был депортирован из Испании и следовал на родину в Армению через Москву. На борту он устроил драку и скандал, его задержали сотрудники транспортной полиции. Его сопроводили до автобуса, который должен был довезти пассажира до самолета, но мужчина сбежал от стражей порядка на взлетно-посадочную полосу, где его сбил самолет.

Ранее сообщалось, что мужчину сняли с рейса из-за того, что он устроил дебош на борту самолета.

В посольстве Армении в России подтвердили, что погибшим был гражданин Армении Алберт Епремян 1993 года рождения.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, о чем свидетельствует происшествие в одном из важнейших аэропортов страны.