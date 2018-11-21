Армения подтвердила личность погибшего в Шереметьево гражданина страны

Посольство Армении в России подтвердило, что погибшим на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в аэропорту Шереметьево является гражданин этой страны Алберт Епремян, 1993 года рождения.

В дипломатической миссии Армении в Москве заявили, что могут подтвердить информацию «о гибели гражданина Армении Епремяна Алберта, 1993 года рождения», передает ТАСС.

Мужчина «погиб в результате происшествия на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево», его личность «установлена по предоставленному гражданину свидетельству на возвращение в Республику Армения».

Отмечается, что посольство находится в контакте со Следственным комитетом и другими российскими ведомствами, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

Тем временем «Аэрофлот» подтвердил, что самолет компании, выполнявший рейс в Афины, сбил человека на ВПП в Шереметьево, передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник на ВПП в Шереметьево сразу после взлета пассажирского лайнера были обнаружены человеческие останки.

Позже выяснилось, что при столкновении с пассажирским самолетом Boeing 737 на взлетно-посадочной полосе погиб 25-летний гражданин Армении, депортированный из Мадрида.

Сообщалось, что по пути оттуда в Москву он устроил дебош на борту самолета, и «пришлось вызывать правоохранителей». После того как пассажир «покинул лайнер в Москве, его судьба была неизвестна, границу России он не пересекал».

Глава фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что «в системе авиационной безопасности, которая должна быть в любом аэропорту страны и мира, появилась прореха».