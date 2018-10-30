Стали известны подробности ЧП в Шереметьево, где самолет сбил человека

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21 ноября, среда  |  Последнее обновление — 09:32  |  vz.ru
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Зачем российским военным запрещенные украинские авиадвигатели

Минобороны РФ в поиске украинских двигателейФото: Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net
Министерство обороны РФ неожиданно объявило тендер на украинские авиадвигатели Д-436 от «Мотор Сич», которые украинские власти запретили поставлять в Россию. Москва при этом уверяла, что невелика потеря, так как у нас уже имеется для замены собственный двигатель. Зачем же Минобороны понадобились запрещенные двигатели и как военные рассчитывают их получить? Подробности...
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Падение Мэй и Меркель может произойти одновременно

Позиции Терезы Мэй и Ангелы Меркель слабеют едва ли не с каждым днемФото: Stefan Rousseau/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС
Евросоюз одобрил проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Однако шансы британского премьера Терезы Мэй провести соглашение через парламент невелики – оно не нравится ни сторонникам «Брексита», ни его противникам. Падение Мэй в ближайшие пару недель или даже дней становится все более вероятным. Великобритания вступает в период разброда и шатания, провоцируя рост нестабильности и в самом Евросоюзе. Подробности...
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Почему миллионерам не следует комментировать прожиточный минимум

Вряд ли Лахова хочет, чтобы граждане России питались по нормам военного времениФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Регулярные «двухминутки ненависти» захватили Рунет. Чуть ли не каждый день находится чиновник или депутат, говорящий что-то ужасное с точки зрения общественной морали. И дальше его фраза, зачастую вырванная из контекста, широко расходится по СМИ и соцсетям. И уже не важно, что такой деятель имел в виду «на самом деле» – клеймо поставлено. Когда же чиновники и политики поймут, что есть вещи, которые произносить нельзя? Не вообще нельзя, а нельзя именно им. Подробности...
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Евромайдан заставил украинцев полюбить неудачников

Недооценить итоги евромайдана трудно – он изменил для Украины слишком многоеФото: Gleb Garanich/Reuters
Ровно пять лет назад начался евромайдан. Он превратил Украину в самую бедную страну Европы и оставил серьезный отпечаток в ее национальном сознании. Многие украинцы с тех пор переосмыслили не только свое место в мире, но и свою роль в истории. Однако далеко не все итоги этого переосмысления понравятся идеологам евромайдана. Там есть от чего встревожиться. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как мэр Екатеринбурга с челябинцами поссорился

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
У нас с советских времен считается, что «там, где раньше тигры, гм, испражнялись, мы проложим магистрали!» – и порядок. Большой инфраструктурный объект – это не просто способ освоить бюджет и дать своим заработать. Подробности...

С кем была бы сегодня Галина Старовойтова

Андрей Бабицкий, журналист
Галина Васильевна была приятным в общении человеком – воспринимавшим нас, журналистов, как своих союзников. Но в той области, где Галина Васильевна была дипломированным специалистом, и она сама, и ее соратники наломали немало дров. Подробности...
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Почему Порошенко не стоило связываться с религией

Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда две трети людей, которых вы хотели единою светлою волей сковать, просто отказались играть с вами в эти игры – назвать это успешным объединением трудно. В чем причины такого провала? Подробности...
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    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

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    Как изменили мир русские разведчики-нелегалы

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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Стали известны подробности ЧП в Шереметьево, где самолет сбил человека

             21 ноября 2018, 09:15
          Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
          Текст: Наталья Ануфриева

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          При столкновении с пассажирским самолетом Boeing 737 на взлетно-посадочной полосе (ВПП) аэропорта Шереметьево погиб 25-летний гражданин Армении, депортированный из Мадрида и высаженный за дебош, сообщили в экстренных службах.

          Источник сообщил, что «погибший оказался гражданином Армении, депортированным из Мадрида на родину с пересадкой в Москве», передает РИА «Новости».

          По пути из Испании в Москву он устроил дебош на борту самолета, «пришлось вызывать правоохранителей». После того как пассажир «покинул лайнер в Москве, его судьба была неизвестна, границу России он не пересекал», передает «Интерфакс».

          Между тем, пресс-секретарь посольства Армении в Москве Левон Торгомян, отвечая на вопрос о том, был ли погибший гражданином Армении, сказал, что по этому поводу «информация уточняется».

          Тем временем компания «Аэрофлот» сообщает, что восемь рейсов, вылетающих из аэропорта Шереметьево, были задержаны из-за закрытия ВПП.

          Задержка коснулась рейсов, вылетающих в Нижний Новгород, Воронеж, Минск, Челябинск, Ригу, Ставрополь, Таллин и Сыктывкар. В данный момент ограничения сняты, рейсы выполняются по расписанию.

          Напомним, инцидент произошел во вторник – на ВПП в Шереметьево сразу после взлета пассажирского лайнера были обнаружены человеческие останки.

          Следственный комитет начал проверку.


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