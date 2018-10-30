Стали известны подробности ЧП в Шереметьево, где самолет сбил человека

При столкновении с пассажирским самолетом Boeing 737 на взлетно-посадочной полосе (ВПП) аэропорта Шереметьево погиб 25-летний гражданин Армении, депортированный из Мадрида и высаженный за дебош, сообщили в экстренных службах.

Источник сообщил, что «погибший оказался гражданином Армении, депортированным из Мадрида на родину с пересадкой в Москве», передает РИА «Новости».

По пути из Испании в Москву он устроил дебош на борту самолета, «пришлось вызывать правоохранителей». После того как пассажир «покинул лайнер в Москве, его судьба была неизвестна, границу России он не пересекал», передает «Интерфакс».

Между тем, пресс-секретарь посольства Армении в Москве Левон Торгомян, отвечая на вопрос о том, был ли погибший гражданином Армении, сказал, что по этому поводу «информация уточняется».

Тем временем компания «Аэрофлот» сообщает, что восемь рейсов, вылетающих из аэропорта Шереметьево, были задержаны из-за закрытия ВПП.

Задержка коснулась рейсов, вылетающих в Нижний Новгород, Воронеж, Минск, Челябинск, Ригу, Ставрополь, Таллин и Сыктывкар. В данный момент ограничения сняты, рейсы выполняются по расписанию.

Напомним, инцидент произошел во вторник – на ВПП в Шереметьево сразу после взлета пассажирского лайнера были обнаружены человеческие останки.

Следственный комитет начал проверку.