После взлета авиалайнера на ВПП в Шереметьево нашли человеческие останки

На взлетно-посадочной полосе в Шереметьево сразу после взлета пассажирского лайнера обнаружены человеческие останки – по одной из версий, его сбил самолет при разгоне.

О предположительном столкновении с животным на ВПП во время разгона диспетчерам сообщил экипаж пассажирского лайнера. Однако после этого на взлетной полосе были найдены части тела мужчины 30-35 лет. Также обнаружен посадочный талон, передает РЕН-ТВ.

Личность погибшего устанавливается – для этого придется провести экспертизу ДНК.

Самолет, который сбил мужчину, направлялся в Афины.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Источник «Интерфакса» пояснил, что было принято решение не возвращать самолет в аэропорт вылета, так как системы лайнера не сигнализировали о повреждениях.