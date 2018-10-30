Самолет в Шереметьево сбил устроившего дебош гражданина Армении

Установлена личность мужчины, останки которого обнаружили на взлетно-посадочной полосе в Шереметьево.

Погибшим оказался гражданин Армении Епремян А. 25-летний молодой человек был депортирован из Мадрида. Он направлялся на родину с пересадкой в Москве, передает РЕН ТВ, публикуя фото погибшего.

Сообщается, что мужчину сняли с рейса из-за устроенного им дебоша на борту самолета.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил, что «мужчина вел себя в полете неадекватно», пришлось вызывать правоохранителей.

«После того как мужчина покинул лайнер в Москве, его судьба была неизвестна, границу России он не пересекал», – заявил источник.

СК России опубликовал видео с места происшествия.

В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщили, что проводится проверка исполнения требований закона об обеспечении авиационной безопасности, передает ТАСС.

В СК также сообщили, что начата доследственная проверка.

Напомним, на взлетно-посадочной полосе в Шереметьево сразу после взлета пассажирского лайнера были обнаружены человеческие останки. Сообщалось, что самолет, который сбил мужчину, направлялся в Афины.