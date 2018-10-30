Озвучен главный вывод из ЧП в Шереметьево, где самолет сбил человека

«В системе авиационной безопасности, которая должна быть в любом аэропорту страны и мира, появилась прореха. Задача специальной комиссии, которая этим занимается, выявить эту прореху и виновных», – сказал газете ВЗГЛЯД глава фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов, комментируя столкновение самолета с человеком в «Шереметьево».

Глава фонда «Партнер гражданской авиации», заслуженный пилот СССР Олег Смирнов считает, что столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта «Шереметьево» могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе. По его словам, это могло произойти в том случае, если бы столкновение произошло с «жизненно важными частями самолета».

«Такая авария могла бы привести если не к катастрофе, то к серьезному инциденту. Могло бы шасси сломаться, датчики на шасси. Тут еще масса других причин, которые могли бы привести к инциденту. Этот инцидент серьезный не только из-за гибели человека, а еще из-за того что была угроза жизням всех людей на борту», – сказал Смирнов.

Он признался, что более всего в этом ЧП его удивляет то, каким образом человек, который дебоширил в воздухе и после посадки был передан представителям силовых структур, оказался на ВПП. «В этом должна разобраться спецкомиссия», – считает эксперт.

Смирнов напомнил, что ВПП – это табу для всех. «Это закрытая зона. Ее состояние напрямую влияет на безопасность полетов. Аэродромы огораживаются непроходимыми заборами, и специальной аппаратурой. Круглосуточно работает специальное освещение», – рассказал Смирнов.

По словам эксперта, появление посторонних предметов на ВПП при взлете или посадке судна – это прямая угроза безопасности полетов. «Могут быть любые варианты: вдруг лось выйдет из леса или дикая свинья, заблудший водитель... Это закрытая особо охраняемая зона. Диспетчер никогда не разрешит взлет или посадку, если увидит некое препятствие на полосе», – подчеркнул Смирнов.

Говоря от ответственности за произошедшее, Смирнов подчеркнул, что в таких ситуациях «ответственен аэропорт». «Аэропорт обязан всеми своими службами, в том числе и службами безопасности организовать абсолютно безопасную зону. Это у него прописано. Главный вывод из этого ЧП следующий: в системе авиационной безопасности, которая должна быть в любом аэропорту страны и мира, появилась прореха. Задача специальной комиссии, которая этим занимается, выявить эту прореху и виновных. После этого нужно принять меры, вплоть до регулирования госорганов, чтобы никогда больше ни в одном нашем аэропорту это не повторилось», – сказал Смирнов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник – на ВПП в Шереметьево сразу после взлета пассажирского лайнера были обнаружены человеческие останки. Позже стало известно, что при столкновении с пассажирским самолетом Boeing 737 на взлетно-посадочной полосе погиб 25-летний гражданин Армении, депортированный из Мадрида. По пути оттуда в Москву он устроил дебош на борту самолета, «пришлось вызывать правоохранителей». После того как пассажир «покинул лайнер в Москве, его судьба была неизвестна, границу России он не пересекал».