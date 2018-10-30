Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов.

В Шереметьево самолет сбил человека, оказавшегося на взлетно-посадочной полосе. Человек погиб, самолет успешно взлетел и приземлился в Афинах, но от дальнейших полетов отстранен – на фюзеляже есть повреждения.

В первых сообщениях о происшествии говорилось, что самолет «сбил животное» – настолько нереальным казалось проникновение человека на ВПП.

При первом же осмотре выяснилось, что это не животное. Довольно быстро погибшего опознали – им оказался 25-летний гражданин Армении Альберт Епремян, которого депортировали из Испании, он летел на родину с пересадкой в Москве. Как сообщают информагентства, в самолете мужчина вел себя неадекватно, в Шереметьево его встречала полиция.

После этого следы мужчины теряются почти на два часа: границу России он не пересекал и погиб по колесами вылетавшего в Афины рейса «Аэрофлота». Как говорится на сайте Шереметьево, рейс был задержан – отправился в 19.55 , а по расписанию должен был в 19.15.

Самолет из Мадрида, наоборот, прибыл раньше – в 17.59, притом что по расписанию должен был прилететь в 18.30.

Пока что основной является версия, что Епремян сбежал из автобуса, который должен был отвезти его на рейс в Ереван, вылетавший в 20.40. Эта версия выглядит правдоподобной – согласно данным аэропорта, посадка началась в 19.54, если Епремян практически сразу же выбежал на поле, то он мог успеть добраться до ВВП в то же время, что и самолет Москва – Афины, под колесами которого закончилась его жизнь.

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На этом информация заканчивается и начинаются вопросы.

Первый – если человек вел себя неадекватно, почему его в принципе допустили ко второму сегменту полета?

Второй – раз уж его допустили к полету в Ереван, то почему не конвоировали до кресла?

Третий – каждый регулярно летающий человек знает, что за посадкой в автобус внимательно следят. Почему не уследили за неадекватным Епремяном?

Четвертый – каким образом можно добраться от здания аэропорта до ВВП, ни разу не оказавшись в поле зрения живой охраны и камер наблюдения?

Пятый – если мужчина все-таки попал в поле зрения камер, то почему не были моментально остановлены все вылеты?

Шестой – почему не был задержан рейс в Ереван, на который не явился прошедший выход на посадку неадекватный человек?

Как заявил в интервью газете ВЗГЛЯД глава фонда «Партнер гражданской авиации», заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе: «Могло бы шасси сломаться, датчики на шасси. Тут еще масса других причин, которые могли бы привести к инциденту. Этот инцидент серьезный не только из-за гибели человека, а еще из-за того, что была угроза жизням всех людей на борту», – отметил Смирнов.

По его словам, ВПП – это табу для всех. «Это закрытая зона. Ее состояние напрямую влияет на безопасность полетов. Аэродромы огораживаются непроходимыми заборами и специальной аппаратурой. Круглосуточно работает специальное освещение».

Уже началась работа специальной комиссии, по словам главы Росавиации Александра Нерадько, расследование продлится 10 дней.

В любом случае понятно, что пассажирам рейса Москва – Афины есть смысл пойти в церковь и поставить свечку за чудесное избавление от смерти.

И снова возникают вопросы к аэропорту Шереметьево. А если бы это был не неадекватный человек, а злоумышленник? А если бы Епремян угнал погрузчик или любое другое транспортное средство? Тогда последствия столкновения были бы куда серьезнее.

В связи с происшествием в Шереметьево вспоминается авиакатастрофа во Внуково в октябре 2014 года. Пьяный водитель снегоочистителя выехал на ВПП, в результате погибли глава нефтяной компании Total Кристоф Маржери и экипаж его самолета.

Сразу после аварии подали в отставку гендиректор Внуково Андрей Дьяков и его заместитель Сергей Солнцев. Уголовное дело было возбуждено не только против водителя, но и против ведущего инженера аэродромной службы и диспетчеров, включая стажера.

Около месяца назад, в октябре 2018 года, аэропорт Внуково заключил мировое соглашение с компанией Unijet, которая эксплуатировала разбившийся в результате столкновения лайнер. Согласно условиям соглашения, Внуково и Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ обязаны выплатить Unijet 6,7 млн евро и 1280 долларов.

Несмотря на то, что в Шереметьево масштабной трагедии удалось избежать и погиб только непосредственный виновник происшествия, аэропорт продемонстрировал даже более низкий уровень безопасности, чем Внуково. Там на ВПП выехал сотрудник, здесь – выбежал посторонний человек.

Поэтому решения, в первую очередь кадровые, а во вторую – юридические, должны быть самыми жесткими.