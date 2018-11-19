В Москве из-за ошибки пилота опасно сблизились пассажирские самолеты

В небе над Москвой два пассажирских самолета Airbus из-за ошибки одного из пилотов опасно сблизились друг с другом, сообщили источники в диспетчерских службах.

Инцидент произошел накануне вечером. Один из самолетов летел из Калининграда в Москву, другой – из Москвы в Санкт-Петербург. Пилот одного из самолетов начал снижение, приняв на свой счет команду авиадиспетчера, адресованную другому лайнеру, передает «Интерфакс».

По данным источника, интервал между самолетами сократился до 200 метров.

Telegram-канал Mash утверждает, что речь идет о самолетах А-320 «Аэрофлота», который летел из Калининграда в Шереметьево, и А-319 «России», который летел из Петербурга во Внуково, они шли на пересекаемых курсах. В 22.35 сработала система предупреждения столкновений на одном из самолетов.

Сообщается, что ошибку допустил пилот «Аэрофлота».