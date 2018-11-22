Дана оценка вины пилотов в гибели человека на ВПП в Шереметьево

Вероятность виновности пилотов «Аэрофлота» в инциденте с пассажиром, сбитым на взлетно-посадочной полосе (ВПП) аэропорта Шереметьево, наименьшая, заявил руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

Басаргин заявил, что «если выстраивать цепочку всех участников, то как раз самая меньшая вероятность – это то, что виноват в этом «Аэрофлот», передает ТАСС.

Напомним, во вторник на ВПП в Шереметьево сразу после взлета пассажирского лайнера были обнаружены человеческие останки – самолет сбил 25-летнего гражданина Армении, депортированного из Мадрида и устроившего дебош на борту воздушного судна. Также выяснилось, что мужчина был без конвоя.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, что инцидент в Шереметьево требует жестких решений.