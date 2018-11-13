Расширение поставок российской пшеницы назвали угрозой для США и ЕС

Россия, которая является самым крупным в мире экспортером пшеницы, собирается еще больше потеснить ЕС и США и открыть наиболее сложные рынки для поставок, пишут западные СМИ.

Россия достигла успеха в Ираке, Саудовской Аравии и Алжире, это окончательно закрепит лидерство страны на Ближнем Востоке и в Северной Африке. И все более определяющим фактором на сложном экономическом фоне с низкой стоимостью нефти становятся цены на продукцию, пишет Reuters со ссылкой на зерновых трейдеров.

Эти более низкие цены на нефть играют на руку зерновому экспорту России, цены на пшеницу удерживаются на относительно низких уровнях в долларовом выражении из-за снижения затрат на топливо и ослабления национальной валюты.

«Когда цены на нефть остаются низкими, арабские страны задаются вопросом, почему они платят за импортируемую пшеницу на миллионы долларов больше, чем нужно», – сказал один из немецких трейдеров.

По его словам, ценовая конкуренция указывает на то, что российская пшеница может занять основную долю рынков, которые для нее открыты.

Отмечается, что на прошлой неделе традиционный покупатель зерна у США – Ирак – заявил, что думает о допуске российской пшеницы на госзакупочные тендеры. Требованиям иракского импорта пока не удовлетворяет содержание глютена, однако российская пшеница на 10-12 долларов за тонну дешевле, чем американская.

Reuters отмечает, что российский зерновой экспорт вырос на 47% до 52 млн тонн в сезоне 2017/18 годов, а к 2022 году страна собирается увеличить экспорт на 25 млн тонн до 77,7 млн тонн.

При этом выход на рынок Ирака или Нигерии будет ощутим для США, а экспансия в Алжир и Саудовскую Аравию – для ЕС, пишет Reuters.

«Приход России в Алжир стал бы землетрясением. ЕС, особенно Франция, до сих пор доминируют тут, пока Россия исключена из поставщиков на этот рынок. А конкуренция с Россией была бы смертельно опасна для ЕС», – сказал другой трейдер.

Саудовская Аравия, отмечает он, жизненно важна для Германии, Польши и стран Балтии. Россия уже готовит тестовую поставку в эту страну, пишет Reuters.

Отметим, что в ноябре стало известно о скором создании в Сирии крупного хаба по экспорту российской пшеницы. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом.