Россия решила создать в Сирии крупнейший хаб по экспорту пшеницы

Россия создаст в Сирии крупнейший на Ближнем Востоке центр по экспорту зерна, также потребуется формирование транспортной инфраструктуры, сообщил министр транспорта САР Али Хамуд.

«Мы совместно с российским правительством достигли соглашения о создании в Сирии в будущем центра по экспорту российской пшеницы на остальные страны в регионе», – сказал Хамуд в интервью РИА «Новости».

Он добавил, что при этом возникнет необходимость в расширении портов в Сирии и строительстве там зернохранилищ для приема больших объемов грузов с российской пшеницей.

По его словам, пока в регионе отсутствует транспортная инфраструктура, необходимая для транспортировки пшеницы со складов в соседние страны.

«Поэтому мы будем нуждаться в железной дороге, дорогах, и все это будет в рамках полноценного завершенного проекта, который, надеемся, начнет реализовываться в ближайшее время», – отметил он.

Министр сообщил, что видит «реальную заинтересованность» российской стороны в изучении этого проекта.

Хамуд также рассказал, что Сирия обсуждает с российскими компаниями создание складов хранения цитрусовых плодов в порту Тартуса.

«Тогда российские корабли будут приходить, груженые пшеницей, а возвращаться с фруктами и овощами в Россию. Это будет стимулировать морское движение», – пояснил он.

Он заметил, что ведомство работает над созданием путей морской навигации между Сирией и Россией.

В августе вице-премьер Крыма – постпред республики при президенте Георгий Мурадов сообщал, что региональные власти изучают предложение Дамаска об открытии на полуострове сирийского торгового дома.

По его словам, крымские производители могут поставлять в Сирию пшеницу, строительные материалы, механизмы для железной дороги, военно-техническую вспомогательную продукцию, а ввозить апельсины, мандарины, лимоны, оливковое масло, продукты питания, хлопчатобумажные ткани, удобрения.