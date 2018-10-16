Взгляд
6 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 11:49  |  vz.ru
Разделы

Сирия может получить важную роль в торговле российским зерном

Сирийские порты готовы принять российскую пшеницу. Да только нужно ли это России?Фото: Khaled al-Hariri/Reuters
Сирия присоединилась к целой группе стран Ближнего Востока, желающих разбогатеть на российском зерне. САР вслед за Египтом, Саудовской Аравией, Катаром и прочими предлагает свою территорию для строительства крайне дорогостоящего сооружения – так называемого зернового хаба, распределительного центра российского зерна. Но будет ли это выгодно самой России? Подробности...
Перейти а раздел…

Какие военные силы России следует разместить в Белоруссии

Военные эксперты считают, что в Белоруссии стоило бы разместить оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер»Фото: Минобороны России
Александр Лукашенко выразил готовность «что-то разместить» на территории Белоруссии в ответ на возможное появление базы США «Форт-Трамп» в Польше. Лукашенко долгое время всячески сопротивлялся созданию в стране российских военных объектов, однако желание Польши принять у себя американскую военную базу вынудило белорусского лидера передумать. Какие дополнительные силы требуются Москве и Минску, чтобы нейтрализовать новую угрозу Запада? Подробности...
Перейти а раздел…

Словами о ненужных детях чиновница вызвала возмущение общества

Ольга Глацких всего несколькими фразами навлекла на себя гнев общественностиФото: кадр из видео
Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая заявила о том, что родителей не просили рожать ненужных государству детей, пожаловалась на искажение своих слов. В высказываниях своей подчиненной намерен разобраться свердловский губернатор Евгений Куйвашев, но в Госдуме ему посоветовали ограничиться выговором. В общественной среде, наоборот, не скрывают возмущения и призывают уволить чиновницу. Подробности...
Перейти а раздел…

США подталкивают Иран к полному краху

Иран готовится противостоять новым американским санкциямФото: Ahmad Halabisaz/Zuma/Global Look Press
США решили добить Иран и заставить иранцев восстать против своих правителей. По крайней мере, именно так стоит воспринимать новые американские санкции, введенные против Тегерана. В Иране действительно колоссальный экономический кризис, и целая группа стран уже отказалась покупать иранскую нефть. Удастся ли Вашингтону довести свой замысел до конца? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Быть частью «русского мира», не принимая российское гражданство

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Те, кого ничто не связывает с Россией и кто принял решение остаться на Украине независимо от ситуации в стране, уже приняли меры по получению украинского гражданства. Являются ли эти люди «пятой колонной»? Подробности...

Выборы в Конгресс США всех разозлят

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Первые выборы в Конгресс после избрания нового президента почти всегда в последние десятилетия складывались для правящей партии неудачно. Этот электоральный феномен даже назвали «проклятием первых промежуточных выборов». Подробности...

Почему умер «Русский марш»

Егор Холмогоров, Публицист
Момент истины наступил, когда маршевое движение раскололось на националистов, поддержавших Новороссию, и на ультраправых неонацистов, поддержавших «арийских братьев Украины». «Русских маршей» стало столько, что идти ни на один из них не хотелось. Подробности...
Обсуждение: 75 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кто должен бояться выхода США из ракетного договора

    Какие имена получат аэропорты России

    Обсуждение: 5 комментариев

    Как хулиганят украинские военные летчики

      Перейти а раздел…

      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
      Подробности...

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...

      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Мессенджеры в России обязали проверять подлинность номера телефона
          Макрон сорвал полноценные переговоры Путина и Трампа в ПарижеЛавров озвучил претензию ИзраилюСвердловская чиновница отстранена от должности после скандала с детьмиРоссия заключила три оружейных контракта с Китаем
          В метро Москвы полицейский застрелил натравленную на него собакуПентагон сделал неприятный прогноз для РоссииРогозин решил разрекламировать «Ангару» в СШАПодсчитано, во сколько раз вырос арсенал крылатых ракет у России за шесть лет
          Названы самые высокооплачиваемые специальности в МосквеВ США признали успехи России в противодействии американскому «смертельному» оружиюМакрон предложил создать вооруженные силы Европы для «защиты от России»Чиновников курортного городка привлекли к съемкам популярного сериала

          санкции запада


          Банк Англии отказался возвращать золотой запас Венесуэлы

          «мы на своей земле»


          Лукашенко высказался о «проблеме» российской военной базы

          Стокгольмский арбитраж


          Fitch оценило шансы «Нафтогаза» взыскать деньги с Газпрома

          Видео

          удары по Сирии


          Лавров озвучил претензию Израилю

          ревность к коллеге


          Стали известны неожиданные подробности дела об изнасиловании в Уфе

          Где родился, там и пригодился


          Помогут ли Дагестану миллиарды Сулеймана Керимова

          защита от новых угроз


          Какие военные силы России следует разместить в Белоруссии

          история спецслужб


          Пять величайших разведчиков-нелегалов России и СССР

          «двойная коллизия»


          Игорь Мальцев: Позорное изгнание Меркель полностью изменит политический ландшафт Европы

          «домашние террористы»


          Дмитрий Дробницкий: До новой гражданской войны в США остался лишь шаг

          «юбилей ВЛКСМ»


          Егор Холмогоров: Женщины превратились в сексуальных рабынь для комсомольских отрядов

          на ваш взгляд


          Что вас ждет после смерти?

          Сирия может получить важную роль в торговле российским зерном

          Сирийские порты готовы принять российскую пшеницу. Да только нужно ли это России?   6 ноября 2018, 10:34
          Фото: Khaled al-Hariri/Reuters
          Текст: Николай Проценко

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Сирия присоединилась к целой группе стран Ближнего Востока, желающих разбогатеть на российском зерне. САР вслед за Египтом, Саудовской Аравией, Катаром и прочими предлагает свою территорию для строительства крайне дорогостоящего сооружения – так называемого зернового хаба, распределительного центра российского зерна. Но будет ли это выгодно самой России?

          Сирия рассчитывает на создание на своей площадке перевалочного пункта для поставок российского зерна в другие страны Ближнего Востока. Об этом сообщил во время недавнего визита в Москву министр транспорта Сирии Али Хамуд.

          Импортер третьего ранга

          «Мы совместно с российским правительством достигли соглашения о создании в Сирии в будущем центра по экспорту российской пшеницы в остальные страны в регионе. В связи с этим возникнет необходимость в расширении портов в САР и создании зернохранилищ на территории портов для приема очень больших объемов грузов российской пшеницы.

          Естественно, мы будем нуждаться в транспортировке этой пшеницы со складов в соседние страны. Поэтому мы будем нуждаться в железной дороге, и все это будет в рамках полноценного завершенного проекта, который, надеемся, начнет реализовываться в ближайшее время. Мы видим реальную заинтересованность российской стороны в изучении этого стратегически важного проекта», – заявил в недавнем интервью РИА «Новости» Али Хамуд. Из его высказываний следует, что наиболее явный маршрут дальнейшей транспортировки зерна за пределы Сирии – по железной дороге в Ирак.

          Еще в конце прошлого года о планах использовать сирийские порты в качестве перевалочного пункта для российского зерна говорил вице-премьер правительства РФ (ныне глава Роскосмоса) Дмитрий Рогозин. Сирийские порты, по его словам, являются уникальными для экспорта зерна не только в Сирию, но и через САР в Ирак и другие соседние страны, и для России это выгодно.

          Прошлогодний визит Рогозина в Сирию состоялся вскоре после того, как было достигнуто соглашение о закупке 3 млн тонн российской пшеницы в течение трех лет (об этом в середине сентября 2017 года сообщало Reuters со ссылкой на сирийского министра внутренней торговли и защиты прав потребителей Абдаллу аль-Гарби). В прошлом году зерновой экспорт из России в Сирию действительно показал значительный прирост. По данным таможенной статистики, объем поставок составил 338 тысяч тонн зерновых на 62,3 млн долларов. Для сравнения: годом ранее объем зернового экспорта был равен 192 тысячам тонн и 30,3 млн долларов. В нынешнем году Сирия намерена импортировать 1,5 млн тонн пшеницы преимущественно из России, заявил в июне Абдалла аль-Гарби.

          Основным сирийским портом, куда сейчас поставляется российское зерно, является Тартус, где находится военно-морская база России. На сегодняшний день у него есть ряд соглашений с Россией. В мае во время визита в Севастополь делегации во главе с послом Сирии в России Риядом Хаддадом было подписано соглашение о поставках в Сирию зерна, выращенного в Крыму. Как сообщил в начале октября губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, через севастопольские порты на тот момент было отправлено около 27 тысяч тонн крымской пшеницы. Кроме того, из интервью Али Хамуда стало известно о подписании договора на открытие морского пути между портом Тартус и Новороссийском, сейчас идет работа с российскими компаниями для создания складов хранения цитрусовых в порту Тартуса.

          В случае с Крымом мотивации для развития зернового экспорта в Сирию совершенно понятны – после присоединения к России портовые мощности полуострова, за исключением Керчи, потеряли практически все грузы. Сирия же оказывается одним из немногих пунктов назначения, куда из крымских портов можно отправлять товары, не опасаясь международных санкций. Как сообщал в марте по итогам визита в Сирию сопредседатель «Деловой России» и оргкомитета Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров, в ходе переговоров обсуждался проект создания еще одного зернового хаба – на сей раз в одном из портов Крыма.

          «Экономическое сотрудничество Сирии и Крыма обещает быть взаимовыгодным, – отмечает севастопольский политолог Аммар Канах. – Севастополь – ближайшая точка на пути из России в Сирию. Крым и Сирию объединяет и фактор западных санкций, наложенных против них».

          Свежо предание

          Замысел создать в Сирии зерновой хаб для Ближнего Востока выглядит отнюдь не оригинально. В недавнем прошлом аналогичные проекты обсуждались и с другими странами этого региона. Оно и немудрено: Ближний Восток является одним из главных импортеров российской пшеницы. Перевалка столь крупных объемов зерна способна принести колоссальные прибыли стране, где этот хаб будет расположен.

          Еще в середине 2014 года министр экономики ОАЭ Султан бен Саид аль-Мансури предложил складировать российское зерно в этой стране для обеспечения стабильности поставок в страны Персидского залива, а затем и всего Ближнего Востока. Необходимый постоянный запас хранения был оценен в 3 млн тонн, а инвестиции – в 6–9 млрд долларов. Чуть позже о планах создать зерновой хаб в порту Дамиетта – главной точке входа для зерна в страну – заявили власти Египта.

          С российской стороны эти намерения не остались без ответа. «Мы заинтересованы в реализации трехсторонних проектов, связанных с вопросами обеспечения продовольственной безопасности в регионе. Примером такой кооперации могло бы стать строительство зернового хаба на Ближнем Востоке. Это может быть территория ОАЭ, Египта или других стран, сейчас проект находится в процессе обсуждения», – сказал в апреле 2015 года в ходе рабочего визита в Эмираты заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский.

          В мае 2016 года торговый представитель России в Египте Федор Лукашин сообщил о подготовке предложения для властей Египта об участии российского специализированного консорциума в создании зернового хаба в Дамиетте. Стоимость строительства зернового хаба предварительно оценивалась в 2 млрд долларов.

          В ноябре 2016 года аналогичный проект создания мощностей по хранению и перевалке зерновых обсуждался уже с Саудовской Аравией в ходе визита в эту страну делегации из Чечни. «Саудовская Аравия с прошлого года на территории своей страны не производит зерновые, а потребление у них большое. Если мы построим эти мощности, то сможем поставлять сырье», – заявлял тогда премьер-министр Чечни Абубакар Эдельгериев.

          Всего через несколько дней после этого визита стало известно об обсуждении строительства мощностей для хранения российского зерна в катарском порту Хамад. «Катар в целях обеспечения продовольственной безопасности страны предложил стратегический проект для хранения российского зерна. Его реализация позволит создать крупнейший зерновой хаб в регионе Персидского залива, который также сможет оказывать услуги по упаковке и экспорту различных видов зерна в соседние страны», – заявлял заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Катара Мохамед бин Товар аль-Кувари.

          Год назад на открытии седьмой межправительственной комиссии РФ и ОАЭ министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщал, что

          проект создания российского зернового хаба в одной из арабских стран находится на финальной стадии принятия решения.

          Поскольку в Египте процесс принятия решений затянулся, к проекту были подключены уже упомянутая Саудовская Аравия, а также еще две ближневосточные страны – ОАЭ и Бахрейн. Также было заявлено, что мощность хаба составит 5–10 млн тонн зерна в год, а проект его создания поддерживает Внешэкономбанк.

          Наконец, в марте на встрече с депутатами Госдумы посол Бахрейна в России Ахмед Аль-Саати заявил, что проект зернового хаба в этой стране «усиленно прорабатывается». Вскоре после этого бахрейнская сторона начала поиск поставщиков для хаба в российских регионах. В мае Ахмед Аль-Саати, например, посетил с этой целью Ростовскую область.

          Но поскольку дальше обсуждения этих начинаний дело пока не пошло, отраслевые аналитики оценивают их перспективы не слишком высоко.

          «С учетом того, что происходит в Ближневосточном регионе, вряд ли можно говорить о каком-то здравом зерне в проекте хаба в Сирии, – говорит директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. – Страны этого региона действительно регулярно выдвигают предложения создать у себя крупный зерновой хаб стоимостью несколько миллиардов долларов. Но прагматики в таких проектах мало. Если бизнес нуждается в новом порте, то бизнес этот порт и строит. Если у Сирии есть средства на такой проект, пусть она его и реализует. Для России никакого смысла в том, чтобы его финансировать, я не вижу».

          Проект будет чрезвычайно затратный, соглашается основатель агентства InfraNews Алексей Безбородов. По его оценке, только та его часть, которая связана с распределением зерна, потребует инвестиций в размере 200–300 млн долларов.

          «Зерновой хаб в Сирии – это совершеннейшая утопия, – категорично утверждает доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие брокер» Сергей Хестанов. – Для такого проекта необходимы высокая стабильность, в том числе правовой среды и налогообложения, и географическое удобство его расположения. Сирия с этой точки зрения совершенно не подходит. Кроме того, в Средиземноморье не наблюдается никакой необходимости в дополнительных мощностях по перевалке зерна – все существующие потребности закрываются имеющимися мощностями. Лишний хаб в неспокойном регионе просто никому не нужен».

          С другой стороны, нельзя сказать, что у бизнеса совсем нет интереса к появлению на Ближнем Востоке крупного распределительного центра для российского зерна. Стоит вспомнить, что еще в 2015 году одно из первых таких предложений – строительство портового элеватора для последующих поставок продовольствия в регион Персидского залива – прозвучало на заседании Российско-бахрейнского делового совета со стороны Российского зернового союза. Но без понятной модели финансирования таких проектов и очевидных выгод для российских компаний они неизбежно будут оставаться на уровне знаменитого восточного принципа «пообещать – не значит выполнить».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............