В Крыму достроили первую очередь военного аэродрома Бельбек

Завершено строительство взлетно-посадочной полосы военного аэродрома Бельбек в Крыму, первый самолет уже совершил посадку, сообщили в Минобороны.

«Сегодня первый всепогодный самолет военно-транспортной авиации Ан-148 произвел посадку на военном аэродроме Бельбек в Республике Крым», – сообщили ТАСС в Минобороны.

В ведомстве добавили, что накануне было завершено строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3450 метров.

Объект сдали на месяц раньше запланированного срока.

«Новая полоса позволит принимать все типы воздушных судов, военного и гражданского назначения, включая тяжелые транспортные самолеты. На аэродромном комплексе построено пять рулежных дорожек и семь мест для стоянок самолетов классов Ил-96 и А319. Аэродром расположен в 400 метрах от побережья Черного моря», – сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, в период работ внедрялись сложные логистические схемы поставок строительных материалов и изделий. Например, на строительство ВПП пошло более 900 тыс. тонн щебня различных фракций, более 100 тыс. тонн песка и более 50 тыс. тонн цемента.

«Строительные материалы поставлялись из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев», – отметили в министерстве.

Напомним, в середине января кабмин России подготовил план развития гражданского сектора аэропорта Бельбек в Севастополе. Минэкономики, Минобороны, ФСБ и правительству Севастополя вместе с АО «Международный аэропорт Симферополя» было поручено утвердить планы строительства взлетно-посадочной полосы и другой необходимой инфраструктур.

В мае стало известно о начале строительства на военном аэродроме Бельбек под Севастополем.