На Украине рассказали о новой российской «стройке века» в Крыму

Украинские СМИ со ссылкой на данные министерства по вопросам «временно оккупированных территорий» сообщили, что Россия начала новую «стройку века» – на военном аэродроме «Бальбек» под Севастополем создается взлетно-посадочная полоса.

«Данные получены с помощью космической съемки. Согласно снимкам, на территории аэродрома сейчас активно ведутся грунтовые работы, которые были начаты в январе и являются подготовительным этапом к проведению асфальтобетонных работ по строительству новой взлетно-посадочной полосы (ВПП), которые также уже начаты», – передает украинское издание «Обозреватель» сообщение ведомства.

По данным украинской стороны, на строительной площадке работает около 60 единиц строительной техники и «цементный мини-завод». Кроме того, на Украине насчитали девять самолетов МиГ-29, один Ан-26 и 26 единиц Су-27 на стоянках аэродрома. Кроме того, сообщает Киев, там находится около сотни автомобилей и специальной техники.

Киев выразил беспокойство тем, что строительство дополнительной полосы «создает новые возможности для нарушения украинского и международного законодательства международными авиакомпаниями».

На Украине полагают, что строительство новой ВПП необходимо на случай «перебоев в работе аэропорта «Севастополь» или «неудачи с проектом строительства Керченского моста».

В середине января кабмин России подготовил план развития гражданского сектора аэропорта «Бельбек» в Севастополе. Минэкономики, Минобороны, ФСБ и правительству Севастополя вместе с АО «Международный аэропорт Симферополя» было поручено утвердить планы строительства взлетно-посадочной полосы и другой необходимой инфраструктуры для того, чтобы начать эксплуатацию гражданского сектора аэропорта в 2020 году, напоминает ИА REGNUM.

Политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов сообщал, что фактически этот аэропорт будет предназначен для спецбортов. «С учетом военного статуса «Бельбека», его использование будет зарежимлено. Если говорить проще, это будет правительственный аэропорт с допуском бизнес-авиации», – сказал политолог, добавив, что основной поток гражданской авиации будет обслуживать реконструированный аэропорт «Симферополь».