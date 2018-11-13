Хазанов объяснил, почему подарил Путину корону

Народный артист России Геннадий Хазанов заявил, что корона, которую он вручил президенту России Владимиру Путину в 2015 году, была «шутейным подарком».

«По-моему, я просто сделал шутейный подарок», – приводит его слова «Собеседник».

Он отказался считать свой подарок «прогибом» или намеком на «имперские амбиции» Путина.

По словам Хазанова, корону он подготовил в подарок Путину еще ко дню его рождения (7 октября), однако вовремя подарить не удалось.

«А сейчас представился такой случай. Не понимаю, почему это вызвало такую реакцию», – заявил артист.

В 2015 году Хазанов отметил свое 70-летие. Для того чтобы принять поздравления, юбиляр приехал в Кремль, где Путин сообщил ему о награждении его орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Хазанов подарил главе государства копию российской императорской короны, изготовленную специалистом по копиям орденов Российской империи.

Большая Императорская корона – главный символ власти российских монархов, ею венчались на царство все российские самодержцы, начиная с Екатерины II в 1762. Оригинал хранится в Алмазном фонде Российской Федерации на территории Кремля.