Песков ответил на предложения «переодеть президента» в военную форму

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать предложения «переодеть президента России, как главнокомандующего» в военную форму.

«В Кремле не отнеслись к подобному предложению. Мы о нем первый раз слышим. Я оставлю это без комментариев», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к предложению переодеть президента, как главнокомандующего, в военную форму, передает РИА «Новости».

Песков также не стал комментировать сообщения о покупке Росгвардией автомобилей, оснащенных оборудованием для лазерного и шумового воздействия. «Давайте мы сначала послушаем мнение Росгвардии, – сказал он. – Все-таки это вопрос, который касается этого ведомства», передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что в мае Росгвардия заключила контракт на поставки двух служебных автомобилей, оснащенных системой комплексного нелетального воздействия. В частности, лазерный излучатель, которым оснащены авто, будет способен создавать акустическое давление и временно ослеплять человека.