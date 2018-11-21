В Японии призвали демилитаризовать часть Курил в случае их передачи Токио

Остров Шикотан и архипелаг Хабомаи в случае их передачи Токио должны быть демилитаризованы, считает известный японский политик Мунэо Судзуки, активно занимающийся отношениями с Москвой.

«Граница между Россией и Японией после заключения мирного договора должна быть проведена так, что острова Итуруп и Кунашир останутся под суверенитетом Москвы, а Шикотан и Хабомаи, перейдут под суверенитет Токио», – написал политик в статье для газеты «Майнити», передает ТАСС.

Он уточнил, что по Шикотану и Хабомаи пройдут переговоры об их передаче Японии, а на Итурупе и Кунашире будет налаживаться совместная хозяйственная деятельность, включая свободные поездки на острова.

При этом политик считает, что «Хабомаи и Шикотан должны быть демилитаризованы».

«На (самом северном японском) острове Хоккайдо и сейчас нет войск США, и нет причин, чтобы они были размещены на Хабомаи и Шикотане. Это будет предметом будущих переговоров Японии и США», – добавил Судзуки.

На прошлой неделе стало известно, что президент России Владимир Путин договорился с премьером Японии Синдзо Абэ активизировать российско-японские переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года.

Более половины подданных Японии поддержали ускорение переговоров о выработке мирного договора с Россией на основе положений советско-японской Совместной декларации 1956 года.