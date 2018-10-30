Большинство японцев одобрили переговоры с Россией на основе декларации 1956 года

Более половины подданных Японии поддерживают ускорение переговоров о выработке мирного договора с Россией на основе положений советско-японской Совместной декларации 1956 года.

Как следует из общенационального опроса крупнейшей в стране частной телекомпании «Фудзи» и газеты «Санкэй», активизацию переговоров между Россией и Японией на основе договоренностей 1956 года поддержали 64,9% участников исследования. Без энтузиазма к этому отнеслись 27,3% респондентов, передает ТАСС.

Почти 36% участников опроса считают, что Токио, в соответствии с декларацией 1956 года, мог бы удовлетвориться передачей южнокурильского острова Шикотан и прилегающей к нему необитаемой гряды, которую японцы именуют Хабомаи. Однако 61,6% респондентов все же полагают, что следует добиваться еще и самых крупных островов этой зоны – Итурупа и Кунашира.

На прошлой неделе стало известно, что президент России Владимир Путин договорился с премьером Японии Синдзо Абэ активизировать российско-японские переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что вопрос о заключении российско-японского мирного договора встревожил японскую оппозицию, которая собирается потребовать у премьер-министра Абэ разъяснений о его переговорах с Владимиром Путиным в Сингапуре.