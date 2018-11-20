Пару приговорили к штрафу за секс в метро

Молодых мужчину и женщину приговорили к штрафу за секс в вагоне метро на глазах пассажиров в День святого Валентина.

Суд Канавинского района Нижнего Новгорода приговорил каждого из нарушителей к штраф, передает РИА «Новости».

«20 ноября состоялось третье заседание суда по этому делу. Судья принял решение прекратить уголовное дело и назначил штраф каждому из подсудимых в размере 25 тыс. рублей», – рассказали в районном суде.

14 февраля один из пассажиров вагона заснял пару на видео и выложил запись в интернет. Ролик вызвал большой резонанс в Сети. Действия нарушителей были квалифицированы как хулиганство и «грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу». Обвиняемые могли получить до пяти лет заключения.