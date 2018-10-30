Саудовского принца захотели оставить без трона из-за Хашогджи и российского оружия

Члены королевской семьи Саудовской Аравии хотят помешать наследному принцу Мухаммеду бен Салману Аль Сауду сесть на трон, сообщают источники, близкие к королевскому двору.

Против бен Салмана ополчились десятки принцев и двоюродных братьев, хотя они не собираются действовать, пока жив 82-летний король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Королевская семья планирует поддержать брата нынешнего короля – принца Ахмеда, за кандидатуру которого выступают также и высокопоставленные чиновники США.

Одной из причин, по которой бен Салмана хотят оставить без трона, стало обвинение в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогджи в генконсульстве королевства в Стамбуле.

Кроме того, в вину наследному принцу ставят желание приобрести российское оружие – «сосредоточиться на приобретении оружия» у России (речь идет, в частности, о ЗРК С-400) принц попросил министерство обороны королевства в письме от 15 мая, заявляет Reuters.

Наследника в Саудовской Аравии избирает король и старшие члены семьи.