Россиянин набрал кредитов на полтриллиона долларов и сбежал в Израиль

Израильская газета рассказала о гражданине России, который бежал в Израиль, задолжав кредиторам 500 млн долларов.

По информации издания «Гаарец», бежавшего в Израиль россиянина зовут Игорь Мабельянов. Как утверждается, он является владельцем ювелирной сети «Яшамка» и нескольких магазинов duty free в аэропортах Москвы, Сочи и Новосибирска, передает РИА «Новости».

После объявления о банкротстве в России он переехал в Израиль в 2017 году и получил израильское гражданство по закону о возвращении. Сообщается, что, укрывшись на территории еврейского государства, он сменил имя на Ицхака Мабелона.

В статье говорится, что россиянин задолжал Сбербанку 267 млн долларов. Банк пытался признать гражданина банкротом, однако суд в Израиле отклонил иск, обусловив решение тем, что банку следовало отправить запрос на признание постановления российского суда.

В иске Сбербанка, по информации газеты, говорилось, что иммигрант задолжал ему 15 млрд рублей в России и, воспользовавшись своей религией, уклоняется от обязательств. В сообщении сказано, что банк нашел должника, наняв частного сыщика. В настоящее время Мабельянов проживает в собственном доме в Ришон-ле-Ционе.

Сам Мабельянов, продолжает издание, говорит, что его бизнес столкнулся с трудностями из-за западных санкций, введенных в отношении России. Кроме того, он заявил, что якобы ничего не должен Сбербанку, и подчеркнул, что задолженность числится за его компаниями. Решение переехать в Израиль он объяснил религиозными причинами.