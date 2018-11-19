Самолеты столкнулись над Германией

Столкновение двух самолетов произошло в небе над Германией, один человек погиб, сообщают СМИ.

Столкнулись два легкомоторных самолета, один из которых полностью сгорел после падения, передает RT со ссылкой на Rheinische Post.

Одному из пилотов было 70 лет, он погиб на месте. Второй пилот госпитализирован, ему 60 лет.

Сообщается, что оба пилота были опытными и долгое время являлись членами местного аэроклуба.