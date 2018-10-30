Украину предупредили о серьезных последствиях из-за травли Шредера

Украинские политики не видят проблемы в том, что сайт «Миротворец» объявил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера «врагом государства», однако, игнорируя требования Берлина удалить эту страницу, Киев может разозлить своих «верных заступников» на международной арене, пишет Deutsche Welle.

Автор статьи, руководитель украинской редакции немецкого телеканала DW Бернд Йоханн написал, что Киев закрывает глаза на «травлю» Шредера, что осложняет отношения Украины и Германии, передает ИноТВ.

Йоханн подчеркивает, что сотрудники платформы «Миротворец» ни в коем случае миротворцами не являются.

«Политиков в Киеве это (требование Берлина удалить страницу с данными о Шредере на сайте «Миротворец» – прим. ВЗГЛЯД), однако, не заботит. Федеральному правительству в Берлине пришлось довольствоваться указанием на то, что сервер сайта находится за границей», – сообщает автор статьи.

«Украинское государство ведет себя будто оно бессильно – и это притом, что интернет-страница не только отравляет внутриполитический климат в стране, но и уже давно стала для Украины международной проблемой», – подчеркнул он.

Йоханн заметил, что украинские политики попросту не видят проблемы в том, что экс-канцлера Германии объявили «врагом государства». «А ведь таким образом можно разозлить верных заступников Украины на международной арене», – предупредил он.

Напомним, Шредер попал в базу данных «Миротворца» за «покушение на суверенитет Украины» и «антиукраинскую пропаганду». Перед этим политик заявил, что российский Крым ­– это реальность, которую всем со временем придется признать. Берлин потребовал от Киева закрыть сайт «Миротворец», после чего портал выступил с дерзким заявлением в ответ на критику со стороны германского внешнеполитического ведомства.