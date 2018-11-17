Снайпер ВСУ застрелил ополченца в Донбассе

Ополченец провозглашенной Луганской народной республики погиб в результате снайперского обстрела со стороны вооруженных сил Украины, сообщил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Сегодня утром в результате работы вражеского снайпера получил ранение несовместимое с жизнью военнослужащий одного из подразделений народной милиции ЛНР», – приводит его слова «Луганский информационный центр».

Марочко выразил соболезнования семье погибшего от лица народной милиции. Он пообещал, что преступление не останется безнаказанным.

Напомним, 29 августа на встрече в Минске участники Контактной группы пришли к очередному соглашению об установлении «школьного» перемирия и прекращении огня. Однако, как сообщили в ДНР, ВСУ нарушили договоренность спустя три часа после его вступления в силу. В конце октября беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины вызвал пожар в одном из домов в пригороде Донецка, сбросив зажигательные снаряды.