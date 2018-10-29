Беспилотник ВСУ поджег дом в пригороде Донецка

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины вызвал пожар в одном из домов в пригороде Донецка, сбросив зажигательные снаряды.

По данным представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня, на месте возгорания работают пожарные МЧС, пишет ТАСС.

«Сегодня в 14.00 вооруженные формирования Украины снова применили ударный БПЛА, сбросив зажигательные боеприпасы на населенный пункт Старомихайловка, расположенный к западу от Донецка», – сообщают в ведомстве.

Согласно предварительным данным, жертвы среди населения отсутствуют.

29 августа на встрече в Минске участники Контактной группы пришли к очередному соглашению об установлении «школьного» перемирия и прекращении огня. Однако в ДНР сообщили, что ВСУ нарушили договоренность через три часа после его вступления в силу, когда обстреляли окрестности Горловки.

В начале октября Следственный комитет России возбудил два уголовных дела в связи с артобстрелом из снайперских винтовок жителей ДНР представителями ВСУ. В Старомихайловке пострадала несовершеннолетняя местная жительница, а в поселке шахты Трудовская в Донецке ранили 55-летнего мужчину.