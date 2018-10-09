СК возбудил дела по фактам обстрелов ВСУ

Главное управление СК России возбудило два новых уголовных дела по артобстрелу украинских военных гражданской инфраструктуры и стрельбе из снайперских винтовок по жителям ДНР.

Артобстрел был произведен 30 сентября из тяжелых видов вооружения по селу Старомихайловка Марьинского района, в результате чего пострадала несовершеннолетняя местная жительница, сообщается на сайте СК.

6 октября украинские военные открыли снайперский огонь гражданских объектов в поселке шахты Трудовская в Донецке. Ранения получил 55-летний мужчина.

СК сообщает, что стрелявшие нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и положения конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Ранее сообщалось о попавшем под обстрел украинских военных российском депутате.

В мае 2018 года стало известно о погибших под обстрелом ВСУ мирных жителях.