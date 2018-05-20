В ДНР заявили о гибели двух мирных жителей под обстрелом ВСУ

Украинские силовики за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР, погибли два мирных жителя, сказал представитель Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 23 раза … погибли два мирных жителя», – передает его слова РИА «Новости».

В представительстве ДНР в СЦКК заявили также, что украинские силовики выпустили более 140 мин и снарядов, использовались гранатометы, бронетехника и стрелковое оружие.

Общее число боеприпасов, которые выпущены по территории ДНР, – 298 единиц.

В среду СК России возбудил еще четыре уголовных дела после обстрела ВСУ гражданских объектов в Горловке и Докучаевске.