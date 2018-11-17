Рыболовлев отверг предложение князя Монако по футбольному клубу

Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, попавший под следствие в Монако и в настоящее время находящийся в Москве, не имеет планов по продаже футбольного клуба «Монако», заявил официальный представитель предпринимателя Дмитрий Чечкин.

По его словам, Рыболовлев «намерен продолжать поддерживать его (футбольного клуба – прим. ВЗГЛЯД) развитие, как он всегда это делал, начиная с момента приобретения клуба в 2011 году», передает ТАСС.

Кроме того, официальный представитель бизнесмена заявил, что Рыболовлев не планирует комментировать ход судебных разбирательств, однако отрицает любые предположения о его причастности к неправомерным действиям.

Ранее князь Монако Альбер II заявил, что Рыболовлев должен отказаться от руководства ФК «Монако» в случае если его вину докажут.

Напомним, Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции, однако до сих пор неизвестно, с чем именно они связаны. Адвокат российского предпринимателя заявляла, что на рассматривающий дело Рыболовлева кассационный суд Монако оказывается давление.