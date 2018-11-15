Эксперты указали на политизированность ЕСПЧ после решения по делу Навального

Адвокаты считают, что решение Европейского суда по правам человека по жалобе Алексея Навального в очередной раз подтверждает политизированность подхода ЕСПЧ к любым судебным спорам, где стороной или участником является Россия, ее граждане или компании.

Известный адвокат Алексей Мельников в комментарии РАПСИ сообщил, что сегодня во многих сферах – и ЕСПЧ не исключение – наблюдается политизированность подхода к любым судебным спорам, где стороной или участником является Россия, ее граждане или компании.

«Данное решение не исключение. Хочу обратить внимание, что целых пять судей заявили о своем особом мнении, что бывает нечасто и не в таком количестве. Один – это нормально, но пять – это особая история, это не случайное явление. В Конвенции сказано, что ограничение каких-либо прав может иметь место в тех случаях, когда это необходимо для того, чтобы обеспечить другие более защищаемые права. То есть ни одни права не являются абсолютными и могут быть ограничены для более значимых в общественном понимании прав. В данном случае национальные органы (России) должны были убедить ЕСПЧ, что права Навального на проведение собраний и митингов, его права на личную свободу, должны были быть ограничены в интересах всего общества», – отмечает Мельников.

По его словам, «целый ряд мероприятий последнего времени, инициированных Навальным, явно носили или представляли опасность для множества людей. Получалось, что ценой удовлетворения неких политических амбиций этого человека служила безопасность в том числе несовершеннолетних».

Эксперт считает, что в данном случае ЕСПЧ принял то решение, которое заведомо было понятно, поскольку этот орган «всегда поддерживает таких якобы ущемленных политиков». «Но по моему мнению, в большинстве случаев запрет на проведение мероприятий Навального являлся обоснованным, так как они угрожают безопасности широкого круга людей. Они (ЕСПЧ) там далеко, к ним приходит Навальный и говорит, что ему не дали провести митинг, и они такие ой, нарушены права. А то, что он хочет для своих мероприятий таких мест, где смертоубийство может произойти, они не знают. И что водителям, гостям столицы и самим жителям центральных районов это абсолютно не нужно – там тоже не знают. Власти всегда предлагают Навальному другие улицы – да, они дальше от центра, но в этом власти нельзя упрекнуть – они хотя бы безопасны для его сторонников», – сказал Мельников.

В свою очередь адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что ЕСПЧ «так много внимания» уделяет Навальному. «Это решение усложнит и без того непростые отношения между судом и Россией и станет препятствием для большого количества наших граждан, пытающихся реализовать свои права. Слишком часто выносятся решения по делам Навального, они дают властям повод сомневаться в беспристрастности и объективности этого суда. В Европейском суде ошибочно придают чрезмерное значение Навальному, преувеличивают его персону, думая, что он борется с коррупцией и является оппозиционером. Это неправильная оценка политической картины в России. Я не могу давать советы этому органу, но, тем не менее, все же призвал бы ЕСПЧ осторожно вторгаться в сферу политики – достаточно было обозначить конкретные нарушения прав Навального», – заметил Аграновский.

По его словам, практика ЕСПЧ в отношении Навального «неадекватна». «Внимания ему уделяется больше, компенсации назначаются больше. И это дает все основания противникам этого суда для упреков и призывов выйти из-под его юрисдикции. Вреда от этого решения гораздо больше, чем пользы», – добавил Аграновский.

Эксперт при этом согласился с тем, что статья 18 является неоднозначной. По мнению адвоката, ее несправедливо называют «политической», так как в ней нет ни слова о политике.

В то же время адвокат Даниил Берман признается, что ему сложно комментировать подобные судебные акты. «У кого-то они вызовут восторг, а кто-то в очередной раз предложит выйти из-под юрисдикции ЕСПЧ. И то и другое мне видится неверным, но подобные судебные акты невольно заставляют задуматься не только о том, что и ЕСПЧ может быть несколько пристрастен, но и о том, что лица, которые представляют интересы России, должны относиться к делу с большей ответственностью, иначе количество судебных актов против РФ с сомнительной мотивировкой может только увеличиваться», – сказал Берман.

Большая палата Европейского суда по правам человека, рассмотрев в четверг жалобы Навального на Россию, признала его задержания и аресты в 2012-2014 годах политически мотивированными и нарушающими его права. Это окончательное решение по жалобам оппозиционера к российским властям, пишут «Ведомости».

По мнению судей, в отношении блогера имело место нарушение статьи 18 Конвенции по правам человека (запрет ограничивать права человека для целей, которые не были прямо предусмотрены) в сочетании с нарушением права на свободу собраний и личную неприкосновенность.

Согласно решению Большой палаты, Навальному присуждена та же сумма, что была присуждена ему по предыдущему решению ЕСПЧ: 50 тыс. евро компенсации морального ущерба, 1 тыс. 25 евро компенсации материального ущерба, 12 тыс. 653 евро компенсации на адвокатов и почтовые расходы.

При этом в постановлении суда вновь говорится о неоднозначности 18-й статьи. На это, в частности, обращается внимание в отдельном мнении пяти судей, в числе которых судья от России Дмитрий Дедов. По мнению группы судей Страсбургского суда, статья 18 в интерпретации, данной по делу Мерабишвили против Грузии, является не самым подходящим инструментом для оценки заявлений Навального о злоупотреблениях со стороны правоохранительных органов.