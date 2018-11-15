Дело Навального в ЕСПЧ выявило проблемы с «политической» статьей

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге заявила о нарушении прав Алексея Навального по «политической» статье Европейской конвенции в ходе митингов в Москве в 2012 и 2014 годах, но при этом в постановлении суда говорится о неоднозначности 18-й статьи.

Большая палата Европейского суда по правам человека, рассмотрев в четверг жалобы Навального на Россию, признала его задержания и аресты в 2012-2014 годах политически мотивированными и нарушающими его права. Это окончательное решение по жалобам оппозиционера к российским властям, пишут «Ведомости».

По мнению судей, в отношении блогера имело место нарушение статьи 18-й Конвенции по правам человека (запрет ограничивать права человека для целей, которые не были прямо предусмотрены) в сочетании с нарушением права на свободу собраний и личную неприкосновенность.

Согласно решению Большой палаты, Навальному присуждена та же сумма, что была присуждена ему по предыдущему решению ЕСПЧ: 50 тыс. евро компенсации морального ущерба, 1 тыс. 25 евро компенсации материального ущерба, 12 тыс. 653 евро компенсации на адвокатов и почтовые расходы.

При этом в постановлении суда вновь говорится о неоднозначности 18-й статьи. На это, в частности, обращается внимание в отдельном мнении пяти судей, в числе которых судья от России Дмитрий Дедов, пишет РАПСИ.

По мнению группы судей Страсбургского суда, статья 18 в интерпретации, данной по делу Мерабишвили против Грузии, является не самым подходящим инструментом для оценки заявлений Навального о злоупотреблениях со стороны правоохранительных органов.

«На наш взгляд, этот вопрос мог быть более надлежащим образом и более эффективно рассмотрен в соответствии со статьей 17 (Конвенции)», – отмечается в отдельном мнении судей.

В своей жалобе в ЕСПЧ Навальный заявил, что в 2012 и 2014 годах его задерживали семь раз. В каждом случае его доставляли в отделение полиции, где он проводил в среднем по несколько часов, пока составлялся протокол об административном правонарушении. Как правило, Навальному вменялось либо нарушение установленного порядка организации, проведения мероприятия, либо невыполнение законного требования сотрудников полиции. В двух случаях Навального помещали под стражу, по шести правонарушениям ему назначался штраф в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей. Попытки обжаловать возбуждение в отношении него дел и назначение наказания в российском суде ни к чему не привели, заявил Навальный в Страсбургском суде.

Навальный в разное время подал пять жалоб в ЕСПЧ, заявив о нарушении пяти статей Европейской конвенции. По мнению заявителя, в связи с задержанием, предъявлением обвинений, прежде всего, было нарушено его право на свободу собраний и объединений (статья 11). Оппозиционер также настаивал на незаконности его задержания и преследования, что недопустимо согласно статье 5 Конвенции. Кроме того, он заявил о нарушении его права на справедливое судебное разбирательство (статья 6). Наконец, Навальный сослался на статью 14 (запрещение дискриминации) и статью 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) в сочетании со статьями 5 и 11, сообщив о политической мотивированности в действиях властей РФ.

Минюст направил в Страсбург возражения, согласно которым вмешательство правоохранительных органов было признано обоснованным и необходимым с точки зрения предотвращения беспорядков. В каждом из семи заявленных случаев Навальный пытался провести несанкционированное мероприятие, заявили российские власти.

Тем не менее, Страсбургский суд в феврале этого года признал нарушение прав Навального по статьям 11, 5 и 6, решив, что нет необходимости рассматривать жалобу в части заявленных нарушений по статье 14, а также статье 18 в сочетании со статьями 5 и 11. На передаче дела в Большую палату по итогам этого постановления настаивали и власти РФ, и сам Навальный.

По делу Мерабишвили ЕСПЧ вынес постановление в конце ноября 2017 года, признав нарушение прав грузинского политика в том числе по статье 18 Европейской конвенции. Страсбургский суд уделил большое внимание содержанию статьи, фактически задав параметры ее трактования и применения.