Суд арестовал недвижимость и 14 млн рублей вице-премьера Крыма

В Москве суд наложил обеспечительный арест на 14 млн рублей и недвижимость обвиняемого в получении взяток вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина и его супруги, сообщил источник в следственных органах.

«По ходатайству следственных органов один из столичных судов арестовал более 14 млн рублей и недвижимость, принадлежащие Нахлупину и его супруге», – передает его слова ТАСС.

Мосгорсуд в среду признал законным заключение Нахлупина под стражу вице-премьера Крыма, передает РИА «Новости».

«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – огласила решение судья.

Нахлупин выступал в Мосгорсуде по видеоконференцсвязи. Он сообщил, что скрыться никуда не сможет, так как объявлен на Украине в розыск по обвинению в госизмене.

«Факт взятки, место и сумма – не подтверждены», – сказал чиновник.

Его адвокат Ольга Лукманова настаивала, что нет основания оснований для содержания Нахлупина в СИЗО, поэтому меру пресечения надо поменять на более мягкую.

Однако следователь подчеркнул, что только нахождение обвиняемого в СИЗО сможет удовлетворить интересы следствия, так как Нахлупин может «принять меры к сокрытию документов, которые еще не изъяты», и склонить к даче ложных показаний свидетелей по делу.

Напомним, вице-премьер республики Крым Виталий Нахлупин был заключен на два месяца под стражу 18 октября в связи с обвинением в получении взяток в особо крупном размере. Также арестованы его предполагаемые подельники – бывший и.о. замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский и бывший первый зампред комитета конкурентной политики Ярослав Сливка.

Нахлупин курировал реализацию федеральной целевой программы развития региона с 2016 года.