Вице-премьера Крыма арестовали в Москве

Вице-премьер республики Крым Виталий Нахлупин заключен на два месяца под стражу в связи с обвинением в получении взяток особо крупного размера.

Такое решение Басманный суд Москвы вынес в четверг, сообщает ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Нахлупину меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 декабря», – огласила решение судья Юлия Сафина.

Ранее вице-премьера задержали в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у следствия к Нахлупину имеются вопросы по ситуации с дорожным строительством в Крыму.