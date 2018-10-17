Кремль заявил о наличии вопросов по дорожному строительству в Крыму

Вопросы к ситуации с дорожным строительством в Крыму имеются у следственных органов и органов безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя задержание крымского вице-премьера Виталия Нахлупина.

«Ну, это не у Кремля, это у следственных органов, если есть определенные вопросы у следственных органов – они принимают меры, вот, собственно эти вопросы, таким образом, и задаются, ну будет следствие. Пока, только да, мы констатируем, что следственные органы и органы безопасности имеют вопросы к этой части работы», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что в Кремле больше ничего не могут сказать по делу Нахлупина.

Ранее глава региона Сергей Аксенов заявил, что московскими правоохранителями задержан вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин. По неподтвержденным данным, его подозревают в получении взятки.

Кроме того, проводятся следственные действия в отношении комитетов дорожного хозяйства и конкурентной политики Крыма, службы автомобильных дорог, предприятий «Крымэнерго», «Крымгазсети».