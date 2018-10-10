Вице-премьер Крыма задержан в Москве

Вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин задержан московскими правоохранителями, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Вице-премьер Виталий Нахлупин задержан в Москве правоохранительными органами», – написал Аксенов в Facebook.

Он уточнил, что проводятся следственные действия в отношении должностных лиц и ряда структур. «Это государственные комитеты дорожного хозяйства и конкурентной политики Республики Крым, служба автомобильных дорог Республики Крым, предприятия «Крымэнерго», «Крымгазсети», – сообщил глава региона.

Аксенов добавил, что власти Крыма оказывают содействие правоохранителям.

«Органы власти оказывают все необходимое содействие правоохранителям, предоставляются все необходимые документы и информация. Мы заинтересованы в установлении истины», – отметил Аксенов.

Он добавил, что системная работа, направленная на очищение власти, на бескомпромиссную борьбу с коррупцией, будет продолжаться – «это часть государственной политики».

По некоторым данным, Нахлупину вменяют получение взятки, передает ТАСС.